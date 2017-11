TORONTO — Le Toronto a vanté sa profondeur pendant toute la saison. Il est maintenant confronté à son test le plus important — une finale de l’Association Est contre le Crew de Columbus, sans ses attaquants étoiles Jozy Altidore et Sebastian Giovinco, qui seront suspendus pour le match aller.

D’un côté, les meneurs du circuit Garber l’ont déjà relevé, haut la main. Le TFC a malmené le Crew 5-0 au BMO Field le 26 mai sans Altidore (suspendu) et Giovinco (blessé).

Et les Torontois se sont inclinés 2-1 à Columbus le 15 avril, c’est-à-dire lors du seul match contre le Crew auquel ont participé Altidore et Giovinco cette saison.

Lors de leur seul autre affrontement de la campagne, le TFC s’est incliné 2-1 devant le Crew en Ohio le 10 mai. Giovinco était alors blessé à un talon, et Altidore était le seul attaquant de tête, devant le fabricant de jeux espagnol Victor Vazquez. L’attaquant de réserve Tosaint Ricketts avait été appelé en renfort pendant la rencontre et avait réussi un doublé.

Les huit filets du TFC contre le Crew cette saison ont été l’oeuvre de Ricketts (deux), Vazquez (deux), Altidore, Justin Morrow, Jonathan Osorio et Jordan Hamilton.

Les Ontariens ont logé un appel contre le carton rouge imposé à Altidore lors du match retour de la demi-finale de l’Est dimanche, estimant qu’il avait été la victime, et non l’agresseur, lors d’une mêlée qui a éclaté dans le tunnel à la mi-temps et qui a mené à l’expulsion du milieu de terrain des Red Bulls de New York Sacha Kljestan.

À moins d’un revirement de situation, Ricketts mènera l’attaque torontoise à Columbus. Le rapide attaquant canadien a inscrit sept buts et récolté une mention d’aide en 22 rencontres (dont neuf à titre de partant) cette saison. Deux de ces filets se sont produits le 16 septembre à Los Angeles lorsque le TFC, privé d’Altidore et de Giovinco, a blanchi le Galaxy 4-0.

«’Tos’ devrait savourer l’opportunité qu’il a en ce moment de pouvoir provoquer un coup d’éclat, a lancé l’entraîneur-chef du TFC Greg Vanney à propos de Ricketts. Je suis certain qu’il sera affamé.»

Vazquez, qui peut marquer des buts et en préparer pour ses coéquipiers, jouera aussi un rôle-clé dans cette série aller-retour.

En raison de la pause internationale, la finale de l’Est ne se mettra en branle que le 21 novembre à Columbus. Le match retour sera présenté le 29 novembre au BMO Field.

«Nous devrons nous rendre là-bas et lancer un message, a dit Vanney à propos du match aller au stade Mapfre. Nous avons fait du bon boulot à ce chapitre contre les Red Bulls (le TFC avait gagné le match aller 2-1).»