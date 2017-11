WESLEY CHAPEL, Fla. — Jennifer Wakefield a inscrit trois buts pour le Canada, qui a rossé la Suède 9-0 en lever de rideau de la phase préliminaire de la Coupe des Quatre nations de hockey féminin, mardi après-midi, au complexe sportif Florida Hospital Center Ice.

Meghan Agosta a ajouté deux buts à sa fiche, tandis que la capitaine Marie-Philip Poulin, Rebecca Johnston, Sarah Potomak et Sarah Nurse en ont récolté un chacune.

Geneviève Lacasse a repoussé les neuf tirs dirigés vers elle. La Suédoise Lovisa Berndtsson a effectué 30 arrêts dans la défaite.

«C’était une grosse victoire, a dit Wakefield. Nous avons connu un lent début de match aujourd’hui. Nous sommes parvenues à créer une chimie avec nos nouvelles coéquipières, et nous devrons poursuivre dans la même direction demain (mercredi) contre les États-Unis.

«Si on prend en compte toute la distance parcourue par les Suédoises, elles ont fait du très bon boulot pour s’accrocher. Éventuellement, le décalage les a rattrapées, mais elles ont fait du très bon boulot aujourd’hui.»

Les Américaines, doubles championnes en titre de ce tournoi, ont malmené la Finlande 8-2 en soirée. Emily Pfalzer s’est illustré dans la victoire des siennes avec trois buts et une mention d’assistance.

Les États-Unis ont pris le contrôle de la rencontre avec cinq buts sans riposte en première période. Cayla Barnes, la plus jeune joueuse de l’équipe à 18 ans qui a été rappelée par la sélection nationale le 18 octobre, a couronné cette poussée avec un filet en avantage numérique.

Amanda Kessel, Dani Cameranesi et Kelly Pannek ont chacune inscrit un but et amassé une passe.

Les Américaines ont gagné la coupe des Quatre nations à sept reprises au total, et elles ont porté leur fiche à 16-1 contre la Finlande dans cette compétition — il s’agissait de leur quatrième victoire d’affilée contre elle.

La phase préliminaire se poursuivra jusqu’à vendredi. Le match de la médaille d’or et celui de la médaille de bronze auront lieu dimanche au domicile du Lightning de Tampa Bay, l’Amalie Arena.

Le tournoi est présenté annuellement depuis 1996.