PITTSBURGH — Justin Schultz a touché la cible à son retour au jeu à la suite d’une commotion cérébrale, Matt Murray a effectué 24 arrêts et les Penguins de Pittsburgh ont facilement pris la mesure des Coyotes de l’Arizona 3-1, mardi soir.

Evgeni Malkin a enfilé son septième but de la saison — un sommet chez les Penguins —, et ajouté deux mentions d’aide à sa fiche.

Phil Kessel a aussi marqué un but et contribué deux passes pour les Penguins, qui étaient de retour à domicile après un long voyage et qui ont saboté le retour de l’entraîneur-chef des Coyotes Rick Tocchet dans la ville où il a gagné trois coupes Stanley — une à titre de joueur, et deux à titre d’entraîneur adjoint.

Tobias Rieder a réussi son troisième filet de la campagne pour les Coyotes, qui ont une piètre fiche de 2-13-2. Antti Raanta a repoussé 34 lancers mais il a connu des ratés tôt dans la rencontre, ce qui a permis aux Penguins de rapidement prendre les devants.

Schultz a ouvert la marque dès la 59e seconde de jeu et Malkin a doublé l’avance des doubles champions en titre de la Coupe Stanley un peu plus de deux minutes plus tard. Ce fut plus que suffisant pour Murray, qui n’a jamais vraiment été sollicité.