Le droitier des Blue Jays de Toronto Marcus Stroman a remporté le Gant d’or pour la première fois de sa carrière.

Le Baseball majeur a dévoilé ses lauréats pour le trophée qui est remis au joueur qui a démontré les meilleures aptitudes défensives à chacune des positions, mardi soir.

Stroman a battu chez les lanceurs de la Ligue américaine le gaucher des Red Sox de Boston Chris Sale et l’artilleur des Rays de Tampa Bat Alex Cobb.

Le Canadien Joey Votto, qui évolue pour les Reds de Cincinnati, figurait parmi les finalistes au titre chez les joueurs de premier but de la Ligue nationale, mais il a été octroyé au joueur des Diamondbacks de l’Arizona Paul Goldschmidt, qui a ainsi gagné le troisième Gant d’or de sa carrière.

Stroman a présenté un taux d’efficacité en défensive de 97,9 pour cent en 33 départs (201 manches) en 2017. Il a complété neuf retraits, a provoqué six doubles jeux et commis une seule erreur.

D’autre part, le joueur de troisième but des Rockies du Colorado Nolan Arenado a décroché son cinquième Gant d’or consécutif, tandis que le voltigeur de centre des Twins du Minnesota Byron Buxton figurait au sein d’un groupe de six candidats qui l’ont emporté pour la première fois de leur carrière.

Arenado, le voltigeur de droite des Cubs de Chicago Jason Heyward et le voltigeur de gauche des Royals de Kansas City Alex Gordon ont tous gagné le Gant d’or pour la cinquième fois de leur carrière, soit le plus haut total parmi tous les lauréats de la cuvée 2017.

Le joueur de deuxième but des Rockies DJ LeMahieu a obtenu son deuxième Gant d’or, tandis que l’as des Diamondbacks Zach Greinke l’emportait pour la quatrième fois de suite. Le joueur d’arrêt-court des Giants de San Francisco Brandon Crawford a quant à lui été récompensé pour la troisième année d’affilée.

Les champions de la Série mondiale, les Astros de Houston, ont été blanchis, tout comme les champions de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles.

Buxton et le joueur de deuxième but des Twins Brian Dozier ont fait partie de ceux qui se sont distingués pour la première fois. Ce groupe a aussi compris le receveur des Angels de Los Angeles Martin Maldonado, qui a mis un terme à l’hégémonie du receveur des Royals Salvador Perez à sa position. Le receveur des Reds Tucker Barnhart et le voltigeur de gauche des Marlins de Miami Marcell Ozuna ont aussi obtenu leur premier Gant d’or respectif.

Le joueur de premier but des Royals Eric Hosmer a reçu son quatrième Gant d’or, tandis que le joueur d’arrêt-court des Angels Andrelton Simmons et celui de troisième but des Rays Evan Longoria s’illustraient pour la troisième fois chacun.

Le voltigeur de droite des Red Sox Mookie Betts et le voltigeur de centre des Braves d’Atlanta Ender Inciarte ont été récompensés pour la deuxième fois de leur carrière respective.