EDEN PRAIRIE, Minn. — Les Vikings du Minnesota ont inscrit le nom du quart Teddy Bridgewater au sein de leur formation des joueurs actifs, lui qui s’était blessé au genou gauche à l’entraînement il y a plus de 14 mois.

L’équipe a aussi inscrit le nom du quart Sam Bradford sur la liste des blessés, lui qui est toujours ennuyé par une blessure au genou gauche. Les manoeuvres ont été effectuées mercredi, la date limite pour réintégrer Bridgewater au sein de la formation des Vikings après une période de trois semaines au cours de laquelle il a recommencé à s’entraîner avec l’équipe.

Bradford a guidé les Vikings vers la victoire lors de leur match d’ouverture, mais il a depuis seulement disputé un demi-match, le 9 octobre à Chicago, quand il a encaissé quatre sacs avant de céder sa place à Case Keenum.

La saison de Bradford est donc terminée.

On ne sait pas encore quand Bridgewater pourra effectuer un retour au jeu. Choix de premier tour des Vikings en 2014, 32e au total, Bridgewater avait accumulé 3231 verges de gains et 14 passes de touché contre neuf interceptions en 16 matchs en 2015. Il avait alors guidé les Vikings vers un dossier de 11-5 et le titre de la section Nord de la Nationale.

Bridgewater s’était ensuite blessé lors du camp avant la saison 2016 et les Vikings se sont contentés d’une fiche de 8-8, ratant les éliminatoires.

En huit matchs cette saison, les Vikings présentent un dossier de 6-2.