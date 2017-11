WESLEY CHAPEL, Fla. — Kendall Coyne et Megan Bozek ont toutes deux obtenu un but et une mention d’assistance et l’équipe féminine de hockey des États-Unis a vaincu celle du Canada 4-2, mercredi soir, lors de la Coupe des quatre nations.

Cayla Barnes et Alex Carpenter ont également touché la cible pour aider les Américaines à signer une deuxième victoire. Elles essaient de remporter ce tournoi pour une troisième fois consécutive et une huitième fois au total.

Brianna Decker a préparé deux réussites des États-Unis. La gardienne Maddie Rooney a stoppé 20 rondelles pour enregistrer une deuxième victoire en autant de soirées.

Rebecca Johnston et Meghan Agosta ont répliqué pour le Canada, qui n’a marqué qu’un seul but en neuf avantages numériques. Anne-Renée Desbiens a bloqué 26 lancers devant le filet de l’unifolié.

Il s’agissait d’une troisième rencontre entre les deux puissances du hockey féminin au cours de leur préparation automnale en prévision des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang. Les Américaines l’avaient emporté 5-2 à Québec, mais le Canada s’était vengé à Boston, triomphant par le pointage de 5-1.

