OAKLAND, Calif. — Klay Thompson a inscrit 28 points, dont 18 sur des paniers d’au-delà de l’arc, Stephen Curry a ajouté 22 points, huit aides et huit rebonds et les Warriors de Golden State ont défait les Timberwolves du Minnesota 125-101, mercredi soir, pour enregistrer un cinquième gain consécutif.

Même sans Kevin Durant, les champions en titre ont été dominants.

Draymond Green a connu une autre soirée complète, amassant sept points, six rebonds, six aides et deux blocs pour les Warriors, qui se passaient des services de Durant en raison d’une blessure à la jambe gauche.

Andre Iguodala a remplacé Durant sur la formation partante et il a récolté 11 points. Les Warriors ont marqué pas moins de 44 points au troisième quart, un sommet cette saison, et ils se sont distancés de leurs adversaires alors que le pointage était de 51-50 à la demie.

Andrew Wiggins a enfilé 17 points tandis que Karl-Anthony Towns a réussi 16 points et 12 rebonds pour les Timberwolves, qui ont vu leur séquence de cinq victoires s’arrêter.

Il s’agissait de la première fois que les deux équipes s’affrontaient alors qu’elles occupaient le premier rang de leur section.

Thompson a réussi 11 de ses 20 tentatives, dont six de ses 12 pour trois points. Omri Casspi a ajouté 13 points, trois blocs et deux vols de ballon pour les Warriors.