MONTRÉAL — Le secondeur des Alouettes de Montréal Kyries Hebert a été nommé le joueur défensif par excellence de la section Est.

Âgé de 37 ans, Hebert a disputé les 18 matchs des siens en saison régulière et a accumulé 110 plaqués défensifs, ce qui lui a conféré le troisième rang dans la LCF et le premier rang parmi les joueurs défensifs dans la section Est.

Hebert a aussi réussi deux sacs du quart et une interception, en plus de forcer trois échappés et d’en recouvrir un. Il a également rabattu six passes.

Il s’agit d’une première nomination pour l’athlète originaire de Eunice en Louisiane, lui qui avait été nommé joueur par excellence des Alouettes sur les unités spéciales en 2012.

Le finaliste de la section Ouest est le secondeur des Stampeders de Calgary Alex Singleton.

Pour leur part, les quarts Mike Reilly, des Eskimos d’Edmonton, et Ricky Ray, des Argonauts de Toronto, sont les finalistes pour le titre de joueur par excellence du circuit.

Reilly a dominé la LCF avec 5536 verges de gains et a terminé à égalité au premier rang avec Trevor Harris, du Rouge et Noir d’Ottawa, avec 30 passes de touché. Reilly a aidé les Eskimos (11-6) à terminer au troisième rang de la section Ouest.

De son côté, Ray a accumulé 5205 verges de gains et a aidé les Argonauts (9-9) à conclure la saison en tête de la section Est.

Les finalistes au titre de joueur canadien par excellence sont le porteur de ballon Andrew Harris (Winnipeg) et le receveur Brad Sinopoli (Ottawa). Les finalistes au titre de joueur de ligne par excellence sont le bloqueur Stanley Bryant (Winnipeg) et le centre Sean McEwen (Toronto). Les finalistes au titre de joueur par excellence sur les unités spéciales sont Roy Finch (Calgary) et Diontae Spencer (Ottawa). Les finalistes au titre de recrue par excellence sont le receveur Marken Michel (Calgary) et le porteur de ballon James Wilder (Toronto). Les finalistes au titre d’entraîneur-chef par excellence sont Dave Dickenson (Calgary) et Marc Trestman (Toronto).

Les finalistes ont été sélectionnés par les membres de l’Association des chroniqueurs de football du Canada, ainsi que les entraîneurs-chef de la ligue. Les gagnants seront couronnés lors du gala de la LCF, le 23 novembre à Ottawa, dans le cadre des festivités entourant la 105e Coupe Grey.