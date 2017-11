NEW YORK — La NFL s’attend à ce que la prolongation de contrat de cinq ans du commissaire Roger Goodell soit bientôt conclue, en dépit de la menace d’une poursuite du propriétaire des Cowboys de Dallas Jerry Jones.

Le porte-parole de la NFL, Joe Lockhart, a mentionné jeudi que «nous nous attendons à ce que l’affaire soit bientôt conclue, bien qu’il nous est impossible de vous donner de date».

La prolongation de contrat serait en vigueur jusqu’en 2024. Goodell est devenu commissaire en 2006.

Lockhart a ajouté que la ligue est consciente de la potentielle poursuite de Jones, qui aurait été provoquée par la suspension de six matchs imposée au demi-offensif étoile Ezekiel Elliott à la suite d’allégations de violence conjugale.

Lockhart a déclaré que «de toute évidence, ni le comité compensatoire, ni la ligue n’ont été avertis du dépôt d’une poursuite».

Quant aux informations à l’effet que Jones et d’autres propriétaires sont insatisfaits de la structure et des compensations prévues dans le nouveau contrat, Lockhart a confié: «Ce que je dis, c’est que les articles qui font état d’une possible insatisfaction envers certains enjeux précis sont faux. J’ignore d’où sortent ces informations.»