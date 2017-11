MILAN — Le Canadien Denis Shapovalov a perdu son dernier match aux Finales Next Gen de l’ATP, s’inclinant en cinq manches face au Russe Andrey Rublev, jeudi.

Rublev, le favori du tournoi, a eu le meilleur 4-1, 3-4 (8), 4-3 (2), 0-4 et 4-3 (3), dans un match qui a duré 121 minutes.

Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, a profité de seulement trois des 13 balles de bris qu’il a obtenues. Cependant, neuf de ces chances ont été obtenues dans des manches qu’il a gagnées.

Rublev a été 2-en-2 en situation de bris de service.

Shapovalov a réussi huit as contre trois doubles fautes, tandis que Rublev a réussi seulement deux as tout en commettant six doubles fautes. Cependant, le Russe a brillé lors des bris d’égalité, ce qui lui a permis de signer une deuxième victoire cette semaine et de se qualifier pour les demi-finales.

Pour sa part, Shapovalov a été éliminé après avoir conclu le tournoi rotation avec un dossier de 1-2.

Âgé de 18 ans, Shapovalov était le plus jeune joueur en lice dans ce tournoi regroupant huit des meilleurs joueurs âgés de 21 ans et moins sur le circuit de l’ATP.

Le tournoi se poursuit jusqu’à dimanche au Stade Fiera de Milan.

Shapovalov a occupé le 49e mondial le mois dernier, son meilleur classement personnel. Il est actuellement au 51e rang.