NEW YORK — Une cour d’appel fédérale de New York a refusé la demande du porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott de mettre en attente sa suspension de six parties en raison d’allégations de violence conjugale.

Elliott était en cour et ce refus d’injonction ne le rend donc pas disponible pour disputer le match de dimanche, contre les Falcons d’Atlanta.

La cour d’appel des États-Unis du deuxième circuit a jugé jeudi qu’Elliott n’avait pas répondu aux normes afin de continuer de bloquer sa suspension. La cour a cependant ordonné qu’une audience soit mise à l’horaire le plus rapidement possible.

Elliott a pris part aux huit premières parties de la saison, après trois différents sursis légaux. Il n’a pas été immédiatement déterminé quand le tribunal allait se pencher sur la requête d’Elliott concernant le traitement inéquitable que lui aurait réservé la NFL.