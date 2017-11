TORONTO — Frédérik Gauthier a été surpris que les Maple Leafs de Toronto le rappellent si tôt dans la saison, surtout après avoir passé une bonne partie de l’été à réapprendre à marcher.

Le joueur de centre de 22 ans s’est blessé en mai dernier lorsqu’il jouait pour les Marlies de Toronton dans la Ligue américaine de hockey. Le jeune joueur devait initialement s’absenter durant au moins six mois après avoir subi une intervention chirurgicale aux ischio-jambiers, mais il a été en mesure de revenir au jeu plus rapidement et a reçu le feu vert des médecins afin de réintégrer la formation des Marlies lors de la deuxième semaine d’octobre.

Accablés par l’absence d’Auston Matthews, blessé au haut du corps, les Leafs ont alors fait appel à Gauthier afin d’ajouter de la profondeur à leur formation.

«Ç’a été un long trajet, mais c’est toujours plaisant d’être rappelé, a affirmé Gauthier, jeudi, après l’entraînement de l’équipe. Je n’ai pas joué beaucoup, je suis revenu lorsque la saison était déjà entamée. J’attends ma chance et lorsqu’on va me la donner, je serai prêt.»

L’entraîneur-chef Mike Babcock a déclaré que l’état de santé de Matthews s’améliorait, lui qui a raté son premier match en carrière mercredi lors d’une victoire de 4-2 des Leafs face au Wild du Minnesota, mais qu’il serait évalué quotidiennement. Il n’a toutefois pas participé à la séance d’entraînement de jeudi.

La formation torontoise affrontera les Bruins de Boston dans une série aller-retour qui débutera vendredi soir, ce qui permettrait à Gauthier de donner un coup de main l’équipe.

Gauthier s’est retrouvé coincé contre la bande après avoir été frappé par le défenseur du Crunch de Syracuse Jake Dotchin, lors d’un match de deuxième ronde des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Dotchin a été suspendu trois matchs pour son geste qui a valu à Gauthier une fin de saison plutôt précipitée.

Au départ, le joueur originaire de Laval croyait qu’il allait s’en sortir.

«Je ne croyais pas que c’était sérieux, mais lorsque j’ai tenté de me relever, ça n’a pas fonctionné», a raconté Gauthier.

L’importance du préjudice causé par Dotchin s’est avérée beaucoup plus grave que prévu. Gauthier a dû subir une intervention chirurgicale aux ischio-jambiers et a passé les six premières semaines de sa réadaptation dans la résidence familiale, tout en tentant de rester sain d’esprit.

«Je ne pouvais pas m’asseoir, je ne pouvais pas marcher, je m’allongeais sur le canapé, je regardais la télévision, et je tentais de me changer les idées, se souvient l’attaquant de 230 livres.

«J’ai perdu beaucoup de poids. Je n’ai rien fait et je n’avais pas faim. J’avais une attelle durant six semaines, j’ai perdu tous les muscles de ma jambe. Mes jambes ont beaucoup rétréci, mais sont revenues à leur taille normale.»

Lorsque Gauthier a retiré son attelle, il est retourné à Toronto et a travaillé avec plusieurs membres de l’équipe de la science sportive des Leafs. Il a dû réapprendre à marcher avant de pouvoir courir et a travaillé longtemps dans la piscine avant d’être en mesure de patiner.

«Je sens que je suis plus rapide que l’an dernier», a mentionné le choix de première ronde de 2013, qui avait à l’époque été choisi en raison de son gabarit impressionnant et non pour ses aptitudes au niveau du patinage.

Le gardien de but Frederik Andersen et le défenseur Jake Gardiner étaient également absents jeudi lors de la séance d’entraînement. Toutefois, Babcock a souligné que les deux joueurs subissaient des traitements.

Patrick Marleau a été déplacé de l’aile au centre afin de remplacer Matthews, mercredi soir, et il a même réussi à inscrire un but, mais le dirigeant des Leafs a affirmé qu’il préférait ne pas devoir placer le vétéran de 38 ans au centre d’un trio.

Gauthier, qui a obtenu deux mentions d’assistance en huit matchs cette saison dans l’uniforme des Marlies, pourrait potentiellement intégrer la formation Leafs s’ils sont chancelants face aux Bruins vendredi soir ou si Babcock décide de remettre Marleau à l’aile gauche. Il a disputé 21 rencontres avec la Ville-Reine la saison dernière avant d’être rétrogradé afin de participer aux séries éliminatoires avec les Marlies.

«Il devient de plus en plus fort et rapide, et il est bon défensivement, a noté Babcock à propos Gauthier. Nous croyons qu’il peut nous aider.»