MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Centre Bell entre le Wild du Minnesota et le Canadien de Montréal.

Le poteau sauve Petry et Lindgren

Le Wild a contrôlé la rondelle et l’occupation du territoire pendant les cinq premières minutes du match au point d’obtenir les sept premiers tirs. Toutefois, la première véritable chance de marquer a appartenu à Tyler Ennis pendant la septième minute de jeu. Après avoir servi une tasse de café à Jeff Petry, Ennis a vu son vif tir des poignets, décoché d’une quinzaine de pieds, aboutir sur le poteau à la droite de Charlie Lindgren.

Alzner devra attendre encore un peu

Dans les secondes qui ont suivi l’occasion ratée par Tyler Ennis, ce fut au tour du Canadien d’envahir le territoire. Posté sur le flanc droit, Alex Galchenyuk a tenté une passe qui a touché le patin du défenseur Ryan Suter avant de virevolter dans les airs devant le filet de Devan Dubnyk. Karl Alzner, qui avait quitté sa position et s’était frayé un chemin dans l’enclave, a redirigé la rondelle derrière le gardien du Wild. Mais l’arbitre Kevin Pollock, qui se trouvait en excellente position derrière le filet du Wild, a aussitôt annulé le but, jugeant que Alzner avait touché le disque plus haut que la barre horizontale. La vérification vidéo a donné raison à Pollock, privant Alzner de son premier but dans l’uniforme du Canadien.

Un premier test peu concluant sans Weber et Drouin

Une pénalité mineure à Nino Niederreiter à 12:38 de la première période a permis à Claude Julien de déployer son avantage numérique pour la première fois du match sans pouvoir compter sur les boulets de canon de Shea Weber et la vision du jeu de Jonathan Drouin. Pendant ces deux minutes à cinq contre quatre, le Tricolore n’a obtenu qu’un seul tir, décoché par Alex Galchenyuk de son endroit de prédilection, le cercle droit de mise en jeu. Mais contrairement à son habitude, Galchenyuk n’a pas utilisé un tir sur réception pour tenter de déjouer Devan Dubnyk. Il a plutôt arrêté la rondelle, après l’avoir reçue de Max Pacioretty, et s’est servi d’un tir des poignets que le gardien du Wild a stoppé assez facilement alors qu’il avait eu le temps de se déplacer et fermer l’ouverture. À son deuxième essai, en début de deuxième période, le Tricolore a été un peu plus incisif, avec trois tirs, mais sans plus de succès.

Lindgren se dresse devant Staal et Kunin

Très peu occupé pendant les 12 premières minutes de la deuxième période, Charlie Lindgren a soudainement été appelé à s’imposer lors d’une séquence durant laquelle les cinq joueurs du Canadien sur la glace, dont les défenseurs Karl Alzner et Jeff Petry ont été débordés. À force de cafouiller avec le disque, le Canadien a procuré une chance en or à Eric Staal d’ouvrir la marque, alors qu’il avait été abandonné dans l’enclave. Mais le jeune gardien du Tricolore s’est avancé à l’extrémité de son demi-cercle et a fermé la porte au vétéran du Wild, qui avait pu décocher un tir de qualité. Environ une minute plus tard, Lindgren a sorti la jambière gauche pour stopper un tir peu commode de Luke Kunin, à ras la glace.

Zucker s’occupe de l’attaque

À force de persister, le Wild a réussi à tromper la vigilance de Charlie Lindgren, au troisième engagement. Pendant que le tricolore évoluait en avantage numérique, Jason Zucker a débordé Max Pacioretty et Artturi Lekhonen avant de déjouer le gardien du Canadien d’une feinte du revers. Zucker ne s’est pas arrêté là à mi-chemin dans l’engagement, faisant dévier un tir de Nino Niederreiter avant de compléter son premier tour du chapeau en carrière dans la LNH, en fin de rencontre. L’attaquant du Wild a inscrit les cinq derniers filets de sa troupe, lui qui avait aussi marqué deux buts mercredi, contre les Maple Leafs de Toronto.