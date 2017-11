PHILADELPHIE — Claude Giroux et Jakub Voracek ont tous les deux récolté un but et deux mentions d’assistance pour permettre aux Flyers de Philadelphie de vaincre les Blackhawks de Chicago 3-1, jeudi soir.

Brian Elliott a bloqué 38 rondelles et Sean Couturier a aussi mené la charge chez les Flyers, qui ont vengé leur défaite de mercredi dernier face aux Blackhawks, à Chicago. Les Flyers ont ajouté une 14e victoire consécutive à leur domicile face à la formation de Chicago.

La dernière victoire en saison régulière des Blackhawks à Philadelphie remonte au 9 novembre 1996. Les hommes de Joel Quenneville ont cependant remporté leur Coupe Stanley de 2010 lors du sixième match de la série finale au domicile des Flyers.

Connor Murphy a marqué le seul but des Blackhawks. Corey Crawford a quant à lui repoussé 28 tirs.