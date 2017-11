TORONTO — DeMar Derozan a inscrit 33 points pour mener les Raptors de Toronto vers une victoire de 122-118 aux dépens des Pelicans de La Nouvelle-Orléans, jeudi soir.

Serge Ibaka a ajouté 19 points tandis que Kyle Lowry a conclu la rencontre avec 18 points, sept aides et six rebonds. Jonas Valanciunas a récupéré 13 rebonds pour les Raptors (7-4), un sommet d’équipe dans le match.

Jrue Holiday a été le plus efficace offensivement pour les Pelicans (6-6) grâce à 34 points. DeMarcus Cousins et Anthony Davis ont respectivement marqué 20 et 18 points. Les Pelicans ont vu leur série de trois victoires prendre fin.

Les Raptors menaient par 10 points au premier quart et par neuf points au troisième quart, mais à la fin de celui-ci, les deux formations étaient nez à nez à 92-92.

Les Pelicans se sont même donné une priorité de quatre points au dernier quart, mais les Raptors ont appuyé sur l’accélérateur. DeRozan a notamment trébuché sous le panier, mais il a repéré Lowry derrière l’arche. Le lancer de trois points du meneur a procuré une avance de 109-107 aux Raptors avec 3:20 à jouer.

En avant par deux points, les Raptors ont respiré un peu quand DeRozan a réussi un panier alors qu’il ne restait que 33 secondes à faire au match. Ses deux lancers francs avec 15 secondes à jouer ont scellé l’issue de la partie.

Les Pelicans ont causé bien des ennuis à l’avant alors que Cousins et Davis occupent le top-6 de la NBA au chapitre de la moyenne de points et de rebonds par match.

Les Raptors prendront maintenant la route pour un voyage à l’étranger de trois parties, qui s’amorcera dimanche à Boston.