LOS ANGELES — Steven Stamkos, Nikita Kucherov et Alex Killorn ont tous les trois récolté un but et une mention d’assistance en première période et le Lightning de Tampa Bay a inscrit quatre buts au cours de cette même période afin de signer un gain de 5-2 aux dépens des Kings de Los Angeles, jeudi soir.

Il s’agissait d’un affrontement qui s’annonçait excitant entre les deux équipes qui se trouvent en tête de leurs sections respectives et les amateurs en ont eu pour leur argent.

Victor Hedman a couronné la marque en première période, alors que les joueurs étoiles du Lightning ont pris le match en main en déjouant à quatre reprises Jonathan Quick au premier vingt de la rencontre.

C’était la première fois de la saison que les Kings s’inclinaient devant leurs partisans.

Vladislav Namestnikov a ajouté un but de sûreté en troisième période et Peter Budaj a réalisé 22 arrêts aux dépens de ses anciens coéquipiers. Le Lightning affiche présentement le meilleur dossier du circuit Bettman (13-2-2) et a signé une troisième victoire consécutive.

Oscar Fantenberg a marqué son premier but en carrière dans la LNH, Tyler Toffoli a enfilé son huitième de la saison et Quick a bloqué 38 tirs pour les Kings (11-3-2), qui avaient remporté neuf de leurs 12 victoires avant de subir un revers face à la meilleure équipe de la ligue.