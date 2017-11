OSAKA, Japon — Les Québécois Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont pris le cinquième rang du programme libre au Trophée NHK de patinage artistique, vendredi.

Séguin, de Montréal, et Bilodeau, de Rimouski, ont obtenu 63,98 points pour leur performance. Sans surprise, les champions du monde chinois Wenjing Sui et Cong Han, qui ont patiné sur la chanson ‘Hallelujah’, ont dominé la compétition avec un score de 79,43 points.

Les Russes Ksenia Stolbova et Fedor Klimov, ainsi que leurs compatriotes Kristina Astakhova et Alexei Rogonov, ont suivi en deuxième et troisième place avec respectivement 75,05 et 70,47 points.

Du côté des hommes, le Canadien Keegan Messing a lui aussi abouti au cinquième échelon lors du programme libre, avec une récolte de 80,13 points. Son compatriote, le Torontois Nam Nguyen, a connu sa part d’ennuis et terminé au 11e et dernier rang de la compétition.

Le Russe Sergei Voronov a survolé l’épreuve avec 90,06 points. L’Israélien Alexi Bychenko a suivi au deuxième rang avec 85,52 points, tout juste devant l’Américain Jason Brown (85,36).

Plus tôt dans la journée, le champion olympique Yuzuru Hanyu a annoncé qu’il se retirait de la compétition après s’être blessé à une cheville pendant un entraînement.

Le Japonais a pris sa décision avant le programme court, au lendemain d’une chute qui s’est produite alors qu’il tentait un quadruple lutz.

Le patineur âgé de 22 ans a mentionné par voie de communiqué qu’il se soumettra à des traitements et qu’il aimerait pouvoir effectuer un retour sur la patinoire lors des Championnats japonais, qui se dérouleront du 19 au 24 décembre.

Du côté des dames, la double championne du monde Evgenia Medvedeva s’est hissée en tête après une performance sans faute au son de ‘Nocturne’, qui lui a permis d’amasser 79,99 points.

L’Italienne Carolina Kostner est deuxième avec 74,57 points, suivie de la Russe Polina Tsurskaya à 70,04.

La Canadienne Alaine Chartrand a terminé 12e et dernière du programme libre, avec une mince récolte de 49,60 points.

Medvedeva a gagné la Coupe Rostelecom en Russie le mois dernier, et elle participe au Trophée NHK afin d’obtenir son laissez-passer pour la Finale du Grand Prix qui se déroulera à Nagoya, au Japon, le mois prochain.

Son programme court incluait une combinaison triple vrille-triple boucle piqué, une triple boucle et un double axel.

Le Trophée NHK est la quatrième escale de la série Grand Prix de patinage artistique. Les hommes, les femmes et les couples présenteront leur programme libre samedi.