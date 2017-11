Le Sénégal a profité de la deuxième chance que lui a donnée la FIFA pour se qualifier au tournoi de la Coupe du monde de soccer, défaisant l’Afrique du Sud 2-0 dans la reprise d’un match qu’elle avait perdu l’année dernière.

La FIFA avait ordonné que soit rejoué le duel disputé en novembre 2016 à cause de soupçons de «manipulation de match» par l’arbitre. La décision de la FIFA tournait autour d’une supposée touche interdite qui avait permis à l’Afrique du Sud d’arracher une victoire de 2-1.

Dans le même stade que le premier match, à Polokwane dans le nord de l’Afrique du Sud, le Sénégal a exploité cette seconde opportunité pour mériter sa qualification à la Coupe du monde pour la première fois depuis 2002.

Sadio Mane a joué un rôle-clé dans les deux buts des vainqueurs. Il a préparé le filet victorieux de Diafra Sakho, marqué à la 12e minute de jeu. Il a ensuite provoqué une bourde du défenseur sud-africain Thamsanqa Mkhize, qui a logé le ballon dans son filet, à la 39e minute.

Le Sénégal est la troisième nation africaine à assurer sa participation à la Coupe du monde de 2018, après le Nigéria et l’Égypte. Les deux autres pays qui seront admis au tournoi seront connus samedi, à l’issue des matchs entre la Tunisie et le Congo et entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.