WASHINGTON — John Carlson et T.J. Oshie ont tous les deux marqué en avantage numérique, Braden Holtby a signé sa 200e victoire et les Capitals de Washington ont battu les Penguins de Pittsburgh 4-1, vendredi soir.

Holtby a repoussé 27 des 28 rondelles dirigées vers lui afin de récolter sa 200e victoire en 319 matchs, soit plus rapidement que bien des gardiens dans l’histoire de la LNH, tout juste derrière le récipiendaire de six coupes Stanley, Ken Dryden, qui a atteint ce plateau en 311 rencontres. Le seul but alloué par le cerbère des Capitals a été décerné à Phil Kessel, mais a dévié sur le défenseur des Capitals Dmitry Orlov avant de le déjouer.

Chandler Stephenson a également fait bouger les cordages grâce à une aide de Nicklas Backstrom, qui a mis un terme à sa séquence de sept matchs sans point. Lors de son premier match au sein du premier trio, Stephenson a récolté son cinquième point en huit rencontres.

Jakub Vrana a scellé la victoire en marquant la quatrième but des locaux dans un filet désert.

L’avantage numérique des Capitals a fait la différence dans la rencontre. Les hommes de Barry Trotz ont marqué deux buts avec l’avantage d’un homme en six occasions. Ils avaient auparavant inscrit que deux buts en 25 opportunités. Les Penguins ont quant à eux manqué leurs quatre chances.

Matt Murray a réalisé 27 arrêts.