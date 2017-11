DALLAS — Ben Bishop a effectué 14 arrêts pour enregistrer un 20e blanchissage en carrière dans la LNH et les Stars ont facilement battu les Islanders de New York 5-0, vendredi soir.

Le défenseur John Klingberg a obtenu un but et deux aides pour les Stars alors que l’arrière Esa Lindell a amassé un but et une aide. Klingberg mène tous les défenseurs de la LNH au chapitre des points avec 18.

Il s’agissait du premier blanchissage de la saison de Bishop. Il a aussi eu l’aide de Tyler Seguin en deuxième période, quand l’attaquant a balayé la rondelle hors du demi-cercle pour empêcher un but des Islanders.

Klingberg a récolté tous ses points en première période. Il a placé les Stars en avant grâce à son quatrième filet de la campagne.

Gemel Smith, Mattias Janmark et Jason Spezza ont aussi touché la cible pour les Stars. Spezza a mis un terme à une disette de 16 parties sans faire bouger les cordages.

Jaroslav Halak a stoppé 24 lancers dans la défaite pour les Islanders.