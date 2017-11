LAS VEGAS — William Karlsson a enfilé l’aiguille à deux reprises, David Perron a récolté un but et une aide pour propulser les Golden Knights de Las Vegas vers une victoire de 5-2 face aux Jets de Winnipeg, vendredi soir.

Karlsson a obtenu six buts et quatre mentions d’assistance lors de ses 10 derniers matchs. Lors des six premiers matchs de la saison, il n’avait récolté que deux aides.

Reilly Smith s’est fait complice de ses coéquipiers à deux reprises, obtenant son 200e point en carrière dans la LNH. À son sixième départ dans l’uniforme des Golden Knights, Maxime Lagacé a repoussé 27 rondelles.

Les Golden Knights, qui ont amorcé leur saison inaugurale avec une fiche de 8-1-0, ont rebondi après un voyage à l’étranger difficile (1-4-1).

Patrik Laine et Adam Lowry ont fait bouger les cordages du côté des Jets et Connor Hellebuyck a réalisé 16 arrêts lors de sa première défaite en temps réglementaire de la campagne. Il était l’un des deux gardiens du circuit Bettman qui n’avait pas perdu en temps réglementaire en 10 départs et plus cette saison.