SHANGHAI — Kim Boutin a prévalu au 500 m en patinage de vitesse à la Coupe du monde de Shanghai, samedi.

Marianne St-Gelais a de son côté récolté le bronze au 1500 m.

La Sherbrookoise Boutin a devancé l’Italienne Arianna Fontana et la Russe Sofia Prosvirnova. Cette saison, elle a aussi obtenu trois fois l’argent (500 m, 1500 m et 1000 m).

«J’ai été confuse dans mes décisions en course, a mentionné Boutin. Le résultat a bien tourné, mais j’ai été surprise par l’Italienne, qui m’a dépassée au début. Vers la fin, j’ai essayé de doubler en vitesse et j’ai ouvert en fin de virage. Ça aurait pu coûter cher, mais j’ai été opportuniste.»

St-Gelais, de Saint-Félicien, prenait part à son premier 1500 m depuis les Mondiaux du printemps dernier. Elle a fini derrière les Sud-Coréennes Shim Suk-hee (or) et Choi Min-jeong (argent).

« Je suis contente parce que j’ai bien géré mes énergies et je me suis bien placée dans le peloton durant toute la course, a indiqué la médaillée de bronze. C’est sûr qu’on veut toujours faire un podium, mais je voulais surtout être satisfaite de la façon dont j’avais joué ma course et je voulais exécuter ce que j’avais fait dans le passé, comme retrouver mes repères de position et mes sensations.»

La Saguenéenne Valérie Maltais a conclu au pied du podium, tandis que la Britanno-Colombienne Jamie Macdonald a terminé deuxième de la finale B.

Chez les hommes, Charles Hamelin a terminé au quatrième rang du 500 m. Il a été devancé par le Chinois Wu Dajing (or) ainsi que par les Sud-Coréens Seo Yi-ra (argent) et Kyoum Do-kim (bronze). Samuel Girard a terminé troisième de la finale B sur cette distance.

Au relais 3000 m, les Québécoises Kim Boutin, St-Gelais, Maltais et Kasandra Bradette ont fini deuxièmes, tout juste derrière les Chinoises, et elles seront de la finale A dimanche.

L’équipe canadienne masculine s’est également classée pour la finale A au relais 5000 m grâce à la première place en demi-finales du quatuor Hamelin, Girard, Charle Cournoyer et Pascal Dion.