LEVI, Finlande — La Slovaque Petra Vlhova a tout de suite montré qu’elle veut être la grande rivale de Mikaela Shiffrin en slalom, à la Coupe du monde.

En déficit par 21 centièmes après la première manche, elle a été presque parfaite à la deuxième, devançant par un dixième la championne en titre du classement général.

«Je me sens super bien et je suis très heureuse d’avoir battu Mikaela, parce qu’elle est très forte et très rapide», a dit Vlhova.

Wendy Holdener de la Suisse a fini à 1,35 seconde de la gagnante; le reste des skieuses a eu au moins deux secondes de retard.

Les Canadiennes Marie-Michèle Gagnon, Laurence St-Germain et Erin Mielzynski ont fini 10e, 17e et 27e, respecetivement.

La quatrième place est allée à Frida Hansdotter de la Suède, la seule autre skieuse à avoir remporté le titre du slalom à la Coupe du monde, depuis cinq ans.

Vlhova méritait une troisième victoire en carrière, incluant une victoire devant Shiffrin en mars à Aspen, alors que l’Américaine était déjà assurée d’un premier titre du classement général en carrière.

«Je m’entraîne très fort vu que les Jeux olympiques commencent à approcher, a dit Vlhova. Mais dans l’immédiat, ce qui compte, c’est la Coupe du monde. Je vais penser plus aux Jeux à la fin de janvier.»

Shiffrin était vaincue pour la première fois en 15 courses où elle menait après une manche, en slalom. Elle a perdu de la vitesse dans un secteur à forte pente, et n’a pas réussi à combler l’écart dans la section sur le plat.

«C’est correct, a t-elle philosophé. Je sais que Petra y met vraiment toute la gomme. Elle est intense.»

Il y aura un slalom masculin sur la même piste dimanche.