PHÉNIX — Le champion en titre Paul Goydos s’est donné une priorité d’un coup, samedi, à l’aube de la dernière ronde du Championnat de la coupe Charles Schwab du circuit des Champions de la PGA.

Goydos a remis une carte de 66 (moins-5) pour afficher un pointage cumulatif de moins-12, sur le parcours du Club de golf de Phoenix.

Lee Janzen (67) occupe le deuxième rang, à moins-11. Le double champion de l’Omnium des États-Unis a réussi un oiselet au 18e trou et il sera jumelé à Goydos pour la ronde finale.

Bernhard Langer, qui tente de balayer les trois événements des séries et remporter le titre de la saison au chapitre des points pour une quatrième année de suite, occupe le 22e rang à moins-3 à la suite d’une ronde de 68.

Kevin Sutherland et Billy Mayfair se retrouvent à égalité au troisième échelon, à moins-10. Sutherland a réussi un aigle au 18e trou pour jouer 63, la meilleure ronde de la semaine. Mayfair a bouclé le parcours en 65 coups.

Le seul Canadien encore dans la course, Stephen Ames, a inscrit un 69 à sa carte et il pointe en 22e position, à égalité avec Langer et cinq autres golfeurs.