SPRINGFIELD, Mass. — Denis Malgin et Curtins Valk ont enfilé deux buts chacun pour permettre aux Thunderbirds de Springfield de venir de l’arrière pour défaire le Rocket de Laval 6-4, samedi soir.

Les Thunderbirds ont comblé un déficit de 3-0 afin de mettre un terme à leur séquence de trois défaites et ont fait subir au Rocket son premier revers en trois rencontres.

Mikkel Aagard et Chase Basily ont également fait bouger les cordages du côté des locaux. En plus de ses deux buts, Malgin a obtenu une mention d’assistance, tandis que Tim Erixon et Ludwig Bystrom se sont faits complices de leurs coéquipiers à deux reprises.

Chris Terry, Jérémy Grégoire, Peter Holland et Daniel Carr ont sonné la charge pour le Rocket.

Samuel Montembeault a pour sa part réalisé 32 arrêts pour les Thunderbirds, tandis que son vis-à-vis Michael McNiven a bloqué 26 des 31 rondelles dirigées vers lui.

Le Rocket avait pourtant entamé la rencontre en force, inscrivant trois buts lors des cinq dernières minutes de jeu en première période.

Mikkel Aagaard a amorcé la remontée des Thunderbirds au retour du premier entracte en déviant le tir de Ryan Horvat en provenance de la ligne bleue. Malgin a réduit l’écart 3-2 à 14:19 de la deuxième période et Basily a nivelé la marque quelques instants plus tard, en avantage numérique.

Curtis Valk n’a pas perdu de temps au début du troisième engagement afin de donner les devants aux Thunderbirds (4-3) pour la première fois de la rencontre.

Malgin, rejoint par une longue passe de Bystrom en territoire adverse, a déjoué McNiven avec un tir dans la lucarne, inscrivant son deuxième but de la soirée.

Carr a répliqué lors de la dernière minute du match, redonnant un peu d’espoir au Rocket, mais Valk a scellé la victoire pour les locaux grâce à un but dans un filet désert.

Terry a profité de l’avantage d’un homme pour ouvrir la marque du côté du Rocket. Grégoire et Holland ont triplé l’avance des leurs, donnant un bon coussin de sûreté au Rocket avant que les deux équipes ne retraitent au vestiaire.