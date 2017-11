RALEIGH, N.C. — Brandon Saad a mis fin au débat à 1:44 de la prolongation pour procurer une victoire de 4-3 aux Blackhawks de Chicago contre les Hurricanes de la Caroline, samedi soir.

Alex DeBrincat a touché la cible à deux occasions et Gustav Forsling a ajouté un but pour les Blackhawks, qui ont marqué trois buts sans riposte après avoir tiré de l’arrière 3-1. Debrincat et Forsling ont aussi mis la table pour le but victorieux de Saad.

Brock McGinn a enfilé l’aiguille deux fois tandis que Jeff Skinner a fait scintiller la lumière rouge une fois pour les Hurricanes.

Le gardien des Blackhawks Anton Forsberg a réalisé 35 arrêts.

Scott Darling, qui a passé les trois dernières saisons avec les Blackhawks, a repoussé 26 rondelles pour les Hurricanes.

Les Hurricanes menaient 2-0 après 20 minutes et 3-1 après deux périodes de jeu.