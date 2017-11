BOSTON — Mitchell Marner et James van Riemsdyk ont tous les deux récolté un but et une aide, Curtis McElhinney a bloqué 38 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Bruins de Boston 4-1, samedi soir.

Les Maple Leafs ont ainsi balayé la série de deux duels aller-retour entre les deux équipes.

Morgan Rielly et Patrick Marleau ont été les autres buteurs pour la formation torontoise, qui a signé un quatrième gain consécutif.

Frank Vatrano a marqué le seul but des Bruins et Tuukka Rask a réalisé 21 arrêts. Les Bruins ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs (1-3-1).

McElhinney a repoussé 13 rondelles en deuxième période, sortant la mitaine devant un dangereux tir du revers de Brad Marchand.

La troupe de Bruce Cassidy a bénéficié d’un avantage numérique de deux hommes de 67 secondes au début du troisième engagement, mais a été limitée à deux tirs au but seulement.