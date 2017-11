QUÉBEC — Mathieu Boucher a marqué deux buts pour couronner une poussée de quatre filets sans riposte des Huskies de Rouyn-Noranda, qui l’ont emporté 4-1 contre les Remparts de Québec, samedi.

Les Huskies, qui avaient perdu cinq de leurs six derniers matchs, ont retrouvé le chemin de la victoire pour talonner l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui se retrouve au sommet de la section Ouest de la LHJMQ.

Andrew Coxhead a ouvert le pointage pour les Remparts, en deuxième période, mais les Huskies ont marqué deux buts en deux minutes et ils n’ont plus jamais regardé derrière malgré les attaques adverses.

William Cyr et Taylor Ford ont d’abord trouvé le fond du filet et Boucher est venu mettre le match hors de portée en troisième période. Peter Abbandonato a amassé trois aides tandis que Rafaël Harvey-Pinard s’est fait complice de deux réussites des siens.

Le gardien recrue Zachary Emond s’est payé la meilleure formation du circuit Courteau, stoppant pas moins de 42 lancers pour les Huskies. Dereck Baribeau a réalisé 20 arrêts pour l’équipe locale.

Titan 3 Armada 4

Deux buts rapides en troisième période ont aidé l’Armada de Blainville-Boisbriand à vaincre le Titan d’Acadie-Bathurst 4-3.

Alors que le Titan menait 2-1, Pascal Corbeil et Alexandre Alain ont fait bouger les cordages en 22 secondes pour propulser leur équipe en avant. Alex Barré-Boulet a marqué le but vainqueur à 18:44 du troisième vingt. Alain, qui a inscrit deux buts, et Corbeil ont aussi ajouté une mention d’assistance pour l’Armada, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses huit dernières parties.

Jeffrey Truchon-Viel a touché la cible à deux reprises pour le Titan, qui n’avait pas perdu à la régulière à leurs sept derniers matchs. Jordan Maher a amassé un but et une aide tandis que Antoine Morand s’est fait complice de deux réussites.

Francis Leclerc a repoussé 30 rondelles devant la cage de l’Armada pour signer une 10e victoire cette saison. Reilly Pickard a cédé quatre fois sur 24 lancers pour le Titan.

Phoenix 2 Mooseheads 3 (Prol.)

Raphaël Lavoie a joué les héros en prolongation et les Mooseheads de Halifax ont battu le Phoenix de Sherbrooke 3-2.

Lavoie a complété une mise en scène de Connor Moynihan et Jared McIsaac pour tromper la vigilance de Brendan Cregan dès la deuxième minute de la période supplémentaire.

Cooper Jones, avec son premier filet de la saison, et Benoit-Olivier Groulx ont aussi enfilé l’aiguille pour les Mooseheads, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites. McIsaac a conclu sa soirée avec deux mentions d’assistance.

Marek Zachar et Mathieu Olivier ont permis au Phoenix de prendre les devants, mais l’attaque est tombée à plat par la suite, ne tirant que 11 fois au filet lors des 40 dernières minutes.

Blade Mann-Dixon a stoppé 21 lancers pour les Mooseheads. Cregan a connu un départ mouvementé pour le Phoenix, bloquant 36 des 39 tirs dirigés vers lui.

Foreurs 4 Voltigeurs 7

Nicolas Beaudin a récolté un but et quatre aides et les Voltigeurs de Drummondville ont explosé en troisième période pour prendre la mesure des Foreurs de Val-d’Or 7-4.

Beaudin a inscrit le but victorieux en troisième période et il a eu son mot à dire dans tous les buts des siens, sauf le premier et le dernier. Xavier Bernard a amassé deux buts et une aide alors que Cédric Desruisseaux, Nathan Hudgin et Yvan Mongo ont tous obtenu un but et une mention d’assistance. Brandon Skubel a complété le pointage pour les Voltigeurs, qui ont mis fin à une série de deux défaites.

David Noël a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions pour les Foreurs, qui ont encaissé un deuxième revers consécutif. Yan Dion et Ivan Kozlov ont aussi fait bouger les cordages.

Olivier Rodrigue a effectué 18 arrêts pour les Voltigeurs, dans la victoire. Son vis-à-vis chez les Foreurs, Etienne Montpetit, a subi les foudres de l’attaque de ses adversaires, allouant les sept buts en 37 lancers.

Tigres 1 Olympiques 5

Les Olympiques de Gatineau ont marqué trois buts sans riposte en première période pour se propulser vers une victoire de 5-1 aux dépens des Tigres de Victoriaville.

Mikhail Shestopalov, Will Thompson et Giordano Finoro ont noirci la feuille de pointage au premier engagement avant que Vitalii Abramov complète le pointage grâce à deux filets au troisième tiers. Les Olympiques ont gagné un deuxième match de suite.

Mathieu Sévigny a répliqué pour les Tigres, qui ont subi une deuxième défaite consécutive. Les Tigres, que plusieurs voyaient comme aspirants cette saison, montrent un dossier de 9-10-1.

Tristan Bérubé s’est occupé de fermer la porte aux Tigres et il s’est mérité la victoire grâce à 34 arrêts. Tristan Côté-Cazenave a alloué trois buts sur 14 lancers en 20 minutes de jeu avant d’être remplacé par la recrue Anthony Morrone. Ce dernier a réalisé 25 arrêts sur 26 tirs.