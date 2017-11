SAINT-LOUIS — John Tavares a marqué tôt en début de match, lors d’une première période de trois buts, et les Islanders ont aisément battu les Blues de St. Louis 5-2, samedi soir.

Anders Lee a amassé un but et une aide alors que Casey Cizikas, Jordan Eberle et Joshua Ho-Sang ont complété le pointage pour les Islanders.

Thomas Greiss a signé une troisième victoire à ses quatre derniers départs pour les Islanders, qui n’avaient gagné qu’une seul de leurs quatre dernières parties. Il a bloqué 35 rondelles.

Brayden Schenn et Scottie Upshall ont répliqué pour les Blues. Jake Allen a réalisé 14 arrêts avant d’être chassé du match en deuxième période. En relève, Carter Hutton a stoppé 10 des 11 tirs dirigés vers lui.

Tavares a touché la cible à 3:21 de la première période et les Islanders ont ajouté deux buts avant la fin de l’engagement, grâce à Cizikas et Eberle.