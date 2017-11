NASHVILLE — Filip Forsberg a dénoué l’impasse en marquant le but vainqueur en tirs de barrage et les Predators de Nashville ont pris la mesure des Penguins de Pittsburgh 5-4, samedi soir.

C’était le deuxième affrontement depuis le début de la campagne entre les deux équipes finalistes de la Coupe Stanley. Les Penguins avaient mis la main sur le premier match revanche en blanchissant les Preds 4-0, le 7 octobre dernier. La troupe de Mike Sullivan visitait la ville de la musique pour la première fois depuis le 11 juin, sixième match de la série finale lors duquel les Penguins ont battu les Predators afin de remporter les honneurs pour une deuxième année consécutive.

La formation de Nashville a signé un quatrième gain consécutif, une séquence qui a débuté sur la route face aux Ducks d’Anaheim, aux Kings de Los Angeles et aux Blue Jackets de Columbus. Les Penguins se sont quant à eux inclinés lors de quatre de leurs cinq dernières rencontres.

Kyle Turris a récolté un but et une aide à ses débuts dans l’uniforme des Predators, suite à une transaction à trois équipes qui l’a envoyé à Nashville plus tôt cette semaine.

P.K. Subban, Craig Smith et Calle Jarnkrok ont également sonné la charge en temps réglementaire pour les locaux. Pekka Rinne a réalisé 26 arrêts.

Bryan Rust, Phil Kessel, Jake Guentzel et Brian Dumoulin ont répliqué du côté des Penguins, tandis que Tristan Jarry a bloqué 24 des 28 rondelles dirigées vers lui.

Forsberg et Kevin Fiala ont déjoué Jarry en tirs de barrage, tandis que Sidney Crosby a été le seul à faire bouger les cordages pour les visiteurs.