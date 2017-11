SAN JOSE, Calif. — Logan Couture et Chris Tierney ont tous deux marqué deux buts pour permettre aux Sharks de San Jose de blanchir les Canucks de Vancouver 5-0, samedi soir.

Tomas Hertl a récolté un but et une mention d’assistance, Aaron Dell a bloqué 41 tirs pour obtenir son deuxième blanchissage en carrière dans la LNH et les Sharks ont remporté leur cinquième victoire en six rencontres.

Les Sharks, qui avaient remporté les cinq duels entre les deux équipes la saison dernière, ont poursuivi leur domination sur la formation de Vancouver.

Jacob Markstrom a bloqué 26 des 29 rondelles dirigées vers lui pour les Canucks, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers affrontements.

Les Sharks ont ouvert la marque lors de la première minute de jeu pour un deuxième match consécutif. Hertl a repris le tir de Justin Braun et a déjoué Markstrom entre les jambières. Face aux Canucks, il a récolté sept points lors de ses six dernières rencontres.