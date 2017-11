LEVI, Finlande — Felix Neureuther de l’Allemagne a remporté le slalom initial de la Coupe du monde de ski alpin, dimanche.

Le meneur à l’issue de la première manche, le Britannique Dave Ryding, a quitté le tracé en deuxième descente. Il tentait de devenir le premier skieur de son pays à remporter une course en Coupe du monde.

Brillant, Ryding avait 14 centièmes de coussin devant Neureuther, au moment de s’élancer une deuxième fois. Il avait porté l’avance à plus d’une demi-seconde quand il a commis son erreur.

En janvier, Ryding menait également après une manche, à Kitzbuehel, mais il a fini la journée deuxième, derrière Marcel Hirscher.

L’Anglais de 30 ans a été le champion du slalom en Coupe d’Europe il y a quatre ans.

«J’ai été très chanceux qu’il quitte la piste. Il était extrêmement rapide», a dit Neureuther, victorieux en 1:42,83.

L’Allemand a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen par 37 centièmes, et le Suédois Mattias Hargin par 45 centièmes.

«Gagner une première course en tant que papa, ça rend tout ça encore plus spécial», a dit Neureuther, dont la copine Miriam Goessner, biathlète et skieuse de fond professionnelle, a donné naissance à leur fille Matilda à la mi-octobre.

Neureuther obtenait une 13e victoire en carrière, une première depuis celle en slalom en janvier 2016, au Japon. L’athlète de 33 ans compose avec des maux de dos depuis quelques saisons.

Hirscher a eu 1,32 secondes de retard en 17e place, un peu moins de trois mois après s’être fracturé la cheville gauche. L’Autrichien couronné six fois au classement général n’a repris l’entraînement qu’au début de la semaine.

Le Canadien Erik Read a fini 21e.

Ainsi débutait cette saison menant à l’Olympiade. Il y a deux semaines, un slalom géant prévu en Autriche a été annulé à cause du mauvais temps.

Les skiers seront de retour en piste les 25 et 26 novembre à Lake Louise, en Alberta.