OSAKA, Japon — Les champions mondiaux en titre Tessa Virtue et Scott Moir, du Canada, ont triomphé en danse sur glace au Trophée NHK de patinage artistique, dimanche.

Ils l’ont emporté avec 198,64 points. Madison Hubbell et Zachary Donohue, des É.-U., ont terminé deuxièmes avec 188,35 et Anna Cappellini et Luca Lanotte, d’Italie, troisièmes avec 186,56.

«Nous voulions vraiment venir ici cette semaine et avoir un peu plus de vitesse et de puissance dans nos deux programmes, a dit Moir, d’Ilderton, en Ontario. Je crois que nous avons réussi.»

Virtue et Moir ont livré une performance confiante et passionnée au son de «Tango de Roxanne» et «Come What May», de la musique du film «Le Moulin Rouge», complétant des portées spectaculaires, des twizzles bien synchronisées et des séries de pas en douceur.

Ils ont obtenu six notes parfaites de 10,00 dans les éléments – dont trois pour l’interprétation de la musique et le synchronisme.

«Il y a eu quelques erreurs techniques dans les deux programmes et cela nous a coûté quelques points, a ajouté Moir. Nous n’en sommes pas super heureux.»

Les Canadiens ont été imbattables depuis leur retour l’hiver dernier, dont cinq victoires de suite en Grand Prix. Ils participeront à la finale du Grand Prix du 7 au 10 décembre à Nagoya, au Japon.

Le prochain Grand Prix aura lieu du 17 au 19 novembre à Grenoble, en France.