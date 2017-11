LONDRES — Roger Federer a entamé les finales de l’ATP avec un gain de 6-4 et 7-6 (4) devant Jack Sock, dimanche.

Le champion de 19 tournois majeurs a signé le seul bris du match lors du tout premier jeu. Au deuxième set, le Suisse n’a perdu que trois points au service.

«C’est sûr que j’avais une stratégie, a dit Federer. Mais très souvent dans un premier match comme ça, on le délaisse vu qu’on est simplement heureux de bien servir. C’est la priorité. On fait de son mieux sur les retours, on veut garder la balle en jeu, et on prend ça comme point de départ.»

À 36 ans, Federer, deuxième joueur au monde et champion à Melbourne et à Wimbledon, cette année, est le plus vieux joueur à participer aux Finales, un événement inauguré en 1970. Les huit meilleurs joueurs au monde s’y trouvent.

Alexander Zverev va affronter Marin Cilic plus tard dimanche.

Au premier set, Federer a pris les devants 1-0 avec un coup gagnant du revers.

«J’ai eu mes occasions, a dit Sock, qui en est à sa première présence au tournoi. Il m’a placé en de fâcheuses positions avec certains coups droits.»

L’Américain a repoussé les cinq chances de bris de Federer en deuxième manche.

Dans le bris d’impasse, le Suisse a mené 3-2 après avoir ravi le service de son rival. Il a réédité pour un coussin de 5-4, puis il a mis fin au débat après 90 minutes.

Federer détient le record avec six titres aux Finales de l’ATP – deux à Houston, deux à Shanghai et deux à Londres. Il a célébré le plus récemment en 2011.

En 2017, Federer a dominé en remportant sept tournois, sa meilleur récolte depuis 2007, quand il a soulevé huit trophées.

Zverev et Grigor Dimitrov en sont aussi à leurs débuts à ce tournoi.

Après le match, Rafael Nadal a reçu son trophée pour avoir fini l’année au sommet de l’ATP.

L’Espagnol va jouer contre David Goffin lundi, après un affrontement opposant Dimitrov à Dominic Thiem.