AVONDALE, Ariz. — Matt Kenseth a remporté sa première course de la saison dans ce qui pourrait avoir été l’avant-dernière épreuve de sa carrière sur le circuit NASCAR, dimanche.

Kenseth n’a toujours pas d’emploi en vue de l’an prochain et il a affirmé qu’il mettait sa carrière en veilleuse au début de la prochaine saison.

Il a dépassé Chase Elliott alors qu’il restait 10 tours à faire afin de remporter l’épreuve présentée au Phoenix Raceway. Il a du même coup privé Elliott d’une place dans la course au championnat avant la dernière épreuve la semaine prochaine. Si Elliott était parvenu à terminer la course en tête, il aurait pu se qualifier pour la finale de la course au championnat présentée au Homestead-Miami Speedway.

Elliott a plutôt terminé en deuxième place pour une septième fois cette saison.

Brad Keselowski a obtenu la dernière place disponible pour la course au championnat grâce à son nombre de points. Kenseth avait déjà été éliminé.

Keselowski, Martin Truex fils, Kyle Busch et Kevin Harvick tenteront de gagner le titre saisonnier dimanche prochain.