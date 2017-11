PHÉNIX — Kevin Sutherland a choisi le bon moment pour signer une première victoire sur le circuit des Champions, remportant dimanche le Championnat de la Coupe Charles Schwab — et le titre saisonnier.

Sutherland a remis une carte de 66 (moins-5) pour devancer Vijay Singh par un coup au Phoenix Country Club.

Bernhard Langer, qui avait gagné les deux tournois éliminatoires précédents, a inscrit un score de 64 pour terminer à égalité au 12e rang à cinq coups de Sutherland. Langer a ainsi glissé au deuxième rang du classement saisonnier, gaspillant une occasion de mettre la main sur ce titre pour une quatrième année d’affilée et une cinquième fois en carrière.

Âgé de 53 ans, Sutherland n’avait jamais gagné à ses 77 premiers tournois sur le circuit des 50 ans et plus. Il a commencé la semaine au cinquième rang du classement saisonnier — le dernier rang permettant d’avoir la chance de gagner le titre et le bonus d’un million $ US. Sutherland a aussi gagné 440 000 $ pour avoir remporté le tournoi.

Seul joueur de l’histoire du circuit senior à avoir joué une ronde de 59, Sutherland avait terminé 15 fois au sein du top-10 cette saison, dont trois fois deuxième et deux fois troisième. Sa seule victoire en carrière sur le circuit de la PGA a été obtenue en 2002 au Championnat par trous Accenture à La Costa.

Sutherland a terminé le tournoi à moins-15.

Langer a gagné sept tournois cette saison, dont trois des cinq tournois majeurs, et a établi un record avec des gains de 3 677 359 $ en bourses. L’Allemand âgé de 60 ans n’a jamais gagné le dernier tournoi de la saison.

Stephen Ames, de Calgary, a inscrit un score de 68 pour aboutir à égalité au 27e rang à moins-6. Il a terminé la saison au 18e rang du classement saisonnier.