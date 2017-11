LOS ANGELES — Robert Woods a capté deux des trois passes de touché de Jared Goff au troisième quart, et les Rams de Los Angeles ont récolté leur quatrième victoire consécutive en vertu d’un gain de 33-7 face aux Texans de Houston, dimanche soir.

C’était la première fois en un mois que les Rams jouaient à domicile et les partisans du Los Angeles Memorial Coliseum n’ont pas été déçus.

Après avoir maintenu une avance de seulement deux points (9-7) lors d’une première demie plutôt tranquille, les Rams (7-2) ont explosé au troisième quart, menés par Goff, qui a atteint un nouveau sommet en carrière en lançant plusieurs passes pour une distance totale de 355 verges.

Woods a capté une passe de touché de 94 verges pour amorcer le troisième quart. Un peu plus tard, Sammy Watkins et Woods ont par la suite inscrit deux majeurs à 19 secondes d’intervalle. La défense des Rams a muselé les Texans en deuxième demie et la troupe de Sean McVay a signé une victoire à domicile pour la troisième fois seulement en 11 rencontres depuis que l’équipe est retournée à Los Angeles la saison dernière.

Woods a récolté huit attrapés pour des gains de 171 verges, effectuant le plus long attrapé de sa carrière.

Bruce Ellington a capté une passe de touché de 26 verges pour les Texans (3-6), qui ont perdu trois matchs consécutifs.

Tom Savage a réalisé des gains de 221 verges et a été intercepté à deux reprises pour les Texans, qui ont perdu leur deuxième match consécutif depuis qu’ils ont perdu les services du jeune quart-arrière Deshaun Watson pour la saison en raison d’une blessure au genou droit.

Greg Zuerlein a inscrit quatre bottés de placement pour les Rams.