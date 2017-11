SUMMERSIDE, Î.-P.-É. — Les formations de John Morris, Brendan Bottcher, Krista McCarville et Julie Tippin se sont qualifiées pour les essais olympiques canadiens de curling.

Ces équipes ont gagné les quatre dernières places disponibles lors des pré-essais, qui ont pris fin dimanche.

Les quatuors de Morris et McCarville ont remporté les finales A, tandis que ceux de Bottcher et Tippin ont profité du repêchage pour se qualifier via les finales B.

Morris a défait Bottcher 4-3 en finale A, dimanche matin, puis Bottcher s’est racheté plus tard dans la journée en ayant le dessus 9-5 sur l’équipe du vétéran Glenn Howard.

Chez les femmes, McCarville a eu le meilleur 7-5 sur la formation de Briane Meilleur en finale A, samedi soir, puis Tippin a obtenu son billet pour les essais olympiques en battant elle aussi Meilleur 8-3, dimanche.

Les essais olympiques canadiens auront lieu du 2 au 10 décembre à Ottawa. Le tournoi sert à choisir les deux équipes qui représenteront le Canada en curling masculin et féminin aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en février prochain.

Outre Morris et Bottcher, les autres équipes masculines aux essais olympiques canadiens seront celles de Reid Carruthers, John Epping, Brad Gushue, Brad Jacobs, Kevin Koe, Steve Laycock et Mike McEwen.

Chez les femmes, McCarville et Tippin lutteront avec les quatuors de Chelsea Carey, Michelle Englot, Alli Flaxey, Rachel Homan, Jennifer Jones, Casey Scheidegger et Val Sweeting.