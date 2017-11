CHICAGO — Miles Wood a enfilé trois buts pour réussir son premier tour du chapeau en carrière en plus de récolter une aide et les Devils du New Jersey sont venus de l’arrière pour écraser les Blackhawks de Chicago 7-5, dimanche soir.

La recrue Nico Hishier a obtenu un but et deux mentions d’assistance, et Andry Green, Taylor Hall et Brian Gibbons ont mené la charge pour les Devils, qui ont signé une deuxième victoire consécutive après s’être inclinés lors de leurs quatre matchs précédents (0-2-2). Keith Kinkaid a bloqué 39 rondelles.

Le défenseur Jan Rutta a marqué un but en plus de récolter deux aides, Patrick Kane a ajouté un but et une mention d’assistance et Artem Anisimov, Tanner Kero et la recrue Alex DeBrincat ont fait bouger les cordages du côté des Blackhawks, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres. Corey Crawford a encaissé une défaite, allouant six buts en 25 tirs avant d’être remplacé devant la filet par Anton Forsberg en troisième période. Forsberg a bloqué 12 des 13 rondelles dirigées vers lui.

Alors que les Devils tiraient de l’arrière 4-1, Wood a inscrit son deuxième but de la rencontre tard en première période, amorçant une remontée de cinq buts sans riposte pour les Devils. Wood avait récolté trois buts et deux mentions d’assistance en 15 rencontres avant le duel de dimanche soir.