WASHINGTON — T.J. Oshie a dénoué l’impasse en marquant le seul but en tirs de barrage pour permettre aux Capitals de Washington de l’emporter 2-1 face aux Oilers d’Edmonton, dimanche soir.

Dmitry Orlov a marqué en temps réglementaire pour les Capitals et Braden Holtby a bloqué 29 tirs jusqu’en prolongation et a repoussé les trois tirs des Oilers en fusillade.

Jujhar Khaira a répliqué du côté des Oilers, qui ont terminé leur séquence de match à l’étranger avec une fiche de 2-1-1, dont deux victoires en temps supplémentaire. À son deuxième départ de la saison et son 12e au total dans la LNH, Laurent Brossoit a réalisé 18 arrêts.

Après deux périodes sans but, Khaira a ouvert la marque en inscrivant son premier but de la campagne à 1:32 du troisième engagement. Khaira, qui avait été laissé de côté lors des six derniers matchs, a battu Holtby suite à une séquence houleuse devant le filet des Capitals.

Orlov a égalé la marque à 5:14, marquant du cercle gauche des mises en jeu.