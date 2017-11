CALGARY — Mark Jankowski a récolté deux buts et une aide, Kris Versteeg a marqué le but victorieux et les Flames de Calgary ont défait les Blues de St. Louis 7-4, lundi soir.

Lors d’une troisième période mouvementée, qui a vu les Flames se donner une avance d’un but deux fois avant de la perdre, l’équipe locale a pris les devants pour de bon à 14:29, quand Versteeg a trompé la vigilance de Jake Allen.

Sam Bennett a inscrit son premier but de la saison. Michael Ferland, Johnny Gaudreau et Michael Frolik, dans une cage déserte, ont ajouté une réussite pour les Flames, qui ont montré une fiche de 5-2 lors de leur séjour à domicile. Ils amorceront un voyage de six parties à l’étranger mercredi, à Detroit.

Gaudreau a amassé deux points pour porter à sept sa série de matchs avec au moins un point.

Vladimir Tarasenko a touché la cible à deux reprises pour les Blues. Jaden Schwartz et Alexander Steen ont aussi fait bouger les cordages.

Le gardien des Flames Mike Smith, qui a commencé 16 des 17 matchs cette saison, a dû quitter l’affrontement après la première période en raison d’une blessure qui n’a pas été dévoilée.

En relève, Eddie Lack a joué pendant 40 minutes, stoppant 13 des 15 tirs dirigés vers lui pour remporter une première victoire avec les Flames.

Allen a bloqué 30 lancers devant le filet des Blues.