MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquant du match entre les Blue Jackets de Columbus et le Canadien de Montréal, mardi, au Centre Bell:

Faux départ

La partie n’était jeune que de 2:29 quand Josh Anderson a ouvert la marque. Markus Nutivaara a décoché un tir de la pointe que le défenseur du Canadien Brandon Davidson a tenté de bloquer. La rondelle a plutôt rebondi derrière Davidson, et Anderson a profité de beaucoup d’espace pour surprendre le gardien Charlie Lindgren du côté du bouclier. C’était la 13e fois cette saison que le Canadien accordait le premier but à l’adversaire.

Manque de synchronisme

Le Canadien a manqué de synchronisme pendant la majorité de la première période, permettant aux Blue Jackets de décocher huit des 11 premiers tirs au but. Un jeu décousu un peu avant la dernière minute de jeu du premier vingt a mené aux meilleurs tirs du Tricolore. Max Pacioretty a tenté de lober la rondelle vers Andrew Shaw en entrée de zone. Shaw a été neutralisé par le défenseur Jack Johnson, mais Pacioretty en a profité pour récupérer le disque derrière la défensive des visiteurs. Pacioretty a toutefois été frustré deux fois coup sur coup par le gardien Sergei Bobrovsky.

Mete, l’attaquant

Puisque l’attaquant Torrey Mitchell a dû déclarer forfait tout juste avant la rencontre en raison d’un virus, le défenseur Victor Mete s’est retrouvé ailier gauche du quatrième trio du Canadien. Malgré cette situation inhabituelle, Mete a trouvé le moyen de se faire remarquer après un peu plus de six minutes de jeu en deuxième période. Byron Froese et lui ont pu se présenter à deux contre un dans la zone des Blue Jackets. Le tir initial de Froese a atteint l’extérieur du filet, puis Mete a tenté de battre le gardien Sergei Bobrovsky de vitesse en récupérant le disque derrière le filet. Son tir a toutefois été bloqué par Oliver Bjorkstrand, en repli défensif.

Le spécial Byron

La deuxième période de la rencontre ne passera pas à l’histoire, alors que les innombrables arrêts de jeu ont complètement cassé le rythme. L’attaquant du Canadien Paul Byron est toutefois passé bien près de créer l’égalité à mi-chemin de l’engagement. Comme il semble lui arriver souvent, Byron s’est échappé en désavantage numérique après que le défenseur Seth Jones eut cafouillé avec la rondelle à la ligne bleue du Tricolore. Byron a pris son temps, puis a effectué une feinte avant de décocher un tir vif. Le gardien Sergei Bobrovsky n’a toutefois pas bronché et a réussi l’arrêt avec la jambière en s’étirant de tout son long.

Werenski joue les héros pour les visiteurs

En début de troisième période, Sergei Bobrovsky a réussi un arrêt spectaculaire face à Jacob de La Rose, qui voulait compléter un deux contre un. À mi-chemin de l’engagement, Nick Foligno est passé près de doubler le coussin de Columbus, mais son tir a touché le poteau. C’est finalement à 12:14 que la foule du Centre Bell a pu exprimer sa joie, Paul Byron nivelant le score d’un revers, suite à un tir de Shea Weber. En prolongation, Zach Werenski a mis fin au débat avec un tir des poignets, dans le haut du filet. Cam Atkinson a bien manoeuvré avant de le repérer, au coeur de la zone adverse. Les Jackets sont invaincus en quatre matches en prolongation.