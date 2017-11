NASHVILLE — Mattias Ekholm et Kevin Fiala ont tous deux récolté un but et une aide, menant les Predators de Nashville vers une victoire de 6-3 aux dépens des Capitals de Washington, mardi soir.

Craig Smith, Nick Bonino, Filip Forsberg et Miikka Salomaki ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Predators, qui ont gagné leurs cinq derniers matchs. Pekka Rinne a réalisé 26 arrêts et 12 joueurs ont amassé au moins un point pour l’équipe locale.

T.J. Oshie a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions tandis que Alex Chiasson a ajouté un filet pour les Capitals, qui avaient remporté leurs deux dernières parties.

Smith et Bonino, qui avait raté les 11 derniers matchs, ont propulsé les Predators en avant en première période, mais au deuxième vingt, Oshie et Chiasson ont créé l’égalité.

Forsberg a cependant marqué seulement 17 secondes après le but de Chiasson. Repêché par les Capitals en 2012, Forsberg a inscrit son 100e but en carrière dans la LNH.

Fiala a quant à lui enfilé l’aiguille pour une première fois cette saison. Le dernier but de l’attaquant suisse remontait au 17 avril, lorsqu’il avait marqué en prolongation contre les Blackhawks de Chicago, au premier tour des séries. Il s’était ensuite fracturé le fémur lors de la deuxième ronde.

Braden Holtby a stoppé 19 tirs avant d’être remplacé par Philipp Grubauer pour amorcer le troisième vingt. Grubauer a été parfait sur six lancers.