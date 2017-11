TORONTO — Le joueur de ligne défensive du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Betts, le demi-offensif de l’Université Western Cedrick Joseph ainsi que le botteur de l’Université de Calgary Niko DiFonte ont été élus les joueurs de football de la semaine dans l’U Sports, mercredi.

Betts a réussi deux sacs du quart et provoqué un échappé dans la victoire du Rouge et Or contre l’Université de Montréal à la Coupe Dunsmore.

De son côté, Joseph a amassé 250 verges de gains et inscrit trois touchés dans la victoire de Western contre l’Université Laurier à la Coupe Yates.

DiFonte a réussi un placement de 59 verges — un record de l’U Sports — tandis que les dernières secondes du match s’écoulaient contre l’Université de la Colombie-Britannique pour procurer une victoire par un point à Calgary à la Coupe Hardy.

Il a totalisé six placements et trois transformations contre l’Université de la Colombie-Britannique.