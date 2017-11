OTTAWA — Après deux victoires en Suède contre l’Avalanche, les Sénateurs auront de prestigieux adversaires à leur retour à la maison, jeudi.

Ottawa accueillera les champions en titre de la coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh. Ces derniers ont perdu leurs quatre derniers matches à l’étranger.

«Nous avons l’habitude de bien répondre aux grands défis et nous avons bien joué contre eux, a dit l’entraîneur Guy Boucher, dont les protégés étaient de retour à l’entraînement après deux jours de répit, mercredi. Ils représentent la barre à atteindre. Nos joueurs savent qu’ils devront vraiment, vraiment être à leur mieux.»

L’attaquant Bobby Ryan devrait revenir au jeu après plus de trois semaines d’absence, résultat d’une fracture à un doigt. Il est en quête d’un premier but cette saison, lui qui a obtenu six passes, en huit matches.

Ce sera un premier match à domicile dans l’uniforme des Sénateurs pour le centre Matt Duchene, acquis du Colorado peu avant le départ pour la Suède.

Duchene devrait être flanqué par Ryan à droite et Ryan Dzingel à gauche. Les Sénateurs aimeraient trouver la bonne formule pour épauler Mike Hoffman, Derick Brassard et Mark Stone.

«En ce moment nous essayons de déterminer quelles sont les meilleures combinaisons, a dit Boucher. Si vous pouvez répartir vos forces, ça fait de vous une bien meilleure équipe.»

Ryan a bien hâte de jouer aux côtés de Duchene.

«Je pense que nos styles de jeu sont assez semblables, a dit Ryan. Nous aimons nous retrousser les manches, changer de trajectoire et fabriquer des jeux dans un espace restreint. Et nous ne craignons pas d’aller devant le filet. Je pense que nous allons avoir une belle chimie dans les coins.»

Craig Anderson sera le gardien partant des Sénateurs.