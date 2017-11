ANAHEIM, Calif. — Nick Ritchie et Josh Manson ont chacun récolté un but et une mention d’assistance et les Ducks d’Anaheim ont battu les Bruins de Boston 4-2, mercredi soir.

Kevin Roy a inscrit son premier but dans la LNH, tandis qu’Antoine Vermettre a obtenu une aide à son 1000e match en carrière. Derek Grant a aussi fait bouger les cordages dans la huitième victoire consécutive des Ducks face aux Bruins.

John Gibson a réalisé 39 arrêts.

Danton Heinen et Noel Acciari ont sonné la charge pour les Bruins et Tuukka Rask a repoussé 23 tirs pour les Bruins, qui ont entamé leur voyage en Californie avec un quatrième revers de suite.

Roy a disputé quatre saisons sur le circuit universitaire à Boston avant de devenir joueur professionnel l’an dernier. Il a ouvert la marque en première période à son troisième match dans la LNH, récupérant la rondelle laissée libre dans l’enclave.

Les Ducks ont marqué deux buts en trois tirs lors de la période médiane, prenant les commandes de la rencontre.

Après le but égalisateur de Heinen à mi-chemin en deuxième période, Manson a inscrit son premier but depuis le 26 mars dernier, grâce à un ricochet sur le patin du défenseur Zdeno Chara.

Grant a été crédité du quatrième but des Ducks lorsque le tir de Corey Perry l’a touché avant de dévier derrière Rask.

Acciari a répliqué pour les Bruins alors qu’il ne restait que 22 secondes à la rencontre.

