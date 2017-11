BROSSARD, Qc — Rappelé immédiatement après le match du Rocket de Laval mercredi soir, l’attaquant Nicolas Deslauriers disputera sa première partie en carrière dans l’uniforme du Canadien de Montréal lors de la visite des Coyotes de l’Arizona.

L’attaquant originaire de LaSalle a lui-même confirmé sa participation à l’issue de la brève séance d’entraînement du Tricolore au Complexe sportif Bell.

Il a reconnu que lui et sa famille vivront des sensations bien spéciales lorsqu’il effectuera ses premières présences sur la patinoire pendant le match.

Deslauriers, qui portera le numéro 20, a patiné au sein d’un trio que complétaient Jacob De La Rose et Byron Froese.

Reconnu pour sa combativité et son jeu robuste, Deslauriers a participé à 14 matchs avec le Rocket, récoltant trois buts et deux aides. Il affiche un ratio défensif de plus-6 et a accumulé 16 minutes de punition.

En quatre saisons dans la LNH avec les Sabres de Buffalo, Deslauriers a marqué 12 buts et ajouté 18 mentions d’aide en 211 matchs. Il a aussi amassé 186 minutes de punition.

Par ailleurs, Torrey Mitchell était de retour sur la patinoire après avoir été affaibli par un virus qui l’a forcé à rater la rencontre de mardi contre les Blue Jackets de Columbus. Mitchell a fait du temps supplémentaire en compagnie de Kirk Muller après la séance d’entraînement et tout laisse croire qu’il sera laissé de côté face aux Coyotes.