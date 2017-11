ST. SIMONS ISLAND, Ga. — Chris Kirk a calé un roulé de 18 pieds pour un aigle à son dernier trou et sa ronde de 63 (moins-9) lui a permis de prendre les devants par un coup à la Classique RSM.

Kirk a inscrit un score cumulatif de moins-5 sur les normales-5 du parcours Plantation au club de golf Sea Island, jeudi. Les sept meilleurs pointages ont été inscrits sur le parcours Plantation.

Joel Dahmen a bouclé sa ronde en 64 coups pour s’installer à moins-8, tandis que le groupe à moins-7 inclut Jason Kokrak, Brian Gay et Hudson Swafford, qui habite Sea Island.

Nick Watney et Brice Barnett ont joué des rondes de 65 (moins-5) sur le parcours Seaside, qui sera utilisé lors des deux dernières rondes.

Ben Silverman, de Thornhill, en Ontario, a joué 67 sur le parcours Plantation, tandis que Nick Taylor, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a joué 68 et Corey Conners, de Listowel, en Ontario, 69, sur ce même parcours. David Hearn, de Brantford, en Ontario, et Mac Hughes, de Dundas, en Ontario, ont respectivement inscrit des pointages de 67 et 70 sur le parcours Seaside.

Kirk a triomphé à Sea Island il y a quatre ans, la deuxième de ses quatre victoires en carrière sur le circuit de la PGA.

La Classique RSM est le dernier tournoi de la PGA à l’horaire en 2017.