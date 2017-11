NEW YORK — Johnny Boychuk a rompu l’égalité avec 4:25 à faire en troisième période et les Islanders de New York ont défait les Hurricanes de la Caroline 6-4, jeudi.

Mathew Barzal a récolté un but et deux aides, tandis que Nick Leddy, Josh Bailey et Cal Clutterbuck ont chacun amassé un but et une aide. Jordan Eberle a complété la marque dans un filet désert et Anders Lee a inscrit deux aides pour les Islanders, qui demeurent une des deux dernières équipes de la LNH à ne pas avoir perdu en temps réglementaire à domicile cette saison (6-0-2).

Thomas Greiss a stoppé 28 tirs devant le filet des Islanders.

Du côté des Hurricanes, Sebastian Aho a récolté un but et une aide, tandis que les autres buts sont venus des bâtons d’Elias Lindholm, Noah Hanifin et Derek Ryan. Teuvo Teravainen et Jordan Staal ont amassé deux aides chacun et Scott Darling a repoussé 30 lancers.

Les Islanders accusaient un retard de 4-3 après deux périodes, mais ils ont créé l’égalité après 7:22 de jeu en troisième. Barzal a complété une passe transversale vers Lee, qui a remis du revers à Bailey. Ce dernier a complété le jeu et a marqué son quatrième but de la saison.

Sur le but gagnant, Casey Cizikas a rejoint Boychuk à la pointe et son puissant tir a surpris Darling.

Eberle a ajouté son septième but de la saison, tous dans les huit derniers matchs, avec 78 secondes à écouler.