WINNIPEG — Bryan Little a inscrit le but vainqueur en fusillade et les Jets de Winnipeg ont effacé un retard de deux buts avant de vaincre les Flyers de Philadelphie par la marque de 3-2, jeudi.

Mark Scheifele a créé l’égalité 2-2 avec 49 secondes à faire en troisième période, alors que les Jets avaient remplacé le gardien Connor Hellebuyck par un attaquant supplémentaire.

Wheeler a rejoint Scheifele devant le filet et ce dernier a déjoué Brian Elliott, marquant son 11e but de la saison. Patrik Laine a récolté une aide sur la séquence, amassant au moins un point dans un septième match de suite.

Mathieu Perreault était de retour au jeu après avoir raté 12 rencontres en raison d’une blessure au bas du corps. Il a amorcé la remontée des Jets en deuxième période en marquant son deuxième but de la saison.

Jakub Voracek et Sean Couturier ont marqué en première période pour les Flyers, qui avaient été blanchis par le Wild du Minnesota à leurs deux sorties précédentes. Elliott a effectué 31 arrêts avant la fusillade.

Hellebuyck a repoussé 30 tirs devant le filet des Jets pendant les 65 minutes de jeu. Il a mis fin à la rencontre en stoppant la tentative de Travis Konecny lors de la quatrième ronde de la fusillade.